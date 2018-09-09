Магнитная буря обрушится 11 сентября на Землю

Магнитная буря обрушится утром 11 сентября на Землю. Согласно прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, буря будет уровня G1 (слабая).

После этого в течение нескольких часов прогнозируются возмущения магнитосферы планеты. Интенсивность возмущения геомагнитного поля Земля превысит комфортный для человеческого организма предел.

А уже 8 сентября вероятны возмущения магнитосферы планеты. Они не должны сильно сказаться на самочувствии людей и работе техники. И все же медики не исключают, что в этот день возможна быстрая утомляемость и раздражительность.

В дни магнитных бурь рекомендуют быть более внимательными к своему здоровью. Особенно это касается тех, кто метеозависим и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Реакцией организма на магнитные колебания могут являться головные боли, бессонница, упадок сил, депрессия, скачки давления и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы организма. Впрочем, медики отмечают, что лишь незначительная часть населения чувствительны к магнитным бурям.