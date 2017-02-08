Макароны способствуют похудению — ученые

Группа ученых провела масштабное исследование и пришла к выводу, что макаронные изделия не вредят процессу похудения.
Как оказалось, люди, которые регулярно добавляли в свой рацион макароны, получали больше витаминов и полезных веществ — фолиевую кислоту, железо, магний и пищевые волокна.
Между тем, 23 тысячи жителей Италии страдают от низкого индекса массы тела, поскольку часто употребляют макаронные изделия.
Диетологи утверждают, что низкоуглеводные и углеводные диеты одинаково эффективны, если не употреблять жиры, передает МИР 24.
Фото: pixabay.com
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