Макароны способствуют похудению — ученые

Группа ученых провела масштабное исследование и пришла к выводу, что макаронные изделия не вредят процессу похудения.

Как оказалось, люди, которые регулярно добавляли в свой рацион макароны, получали больше витаминов и полезных веществ — фолиевую кислоту, железо, магний и пищевые волокна.

Между тем, 23 тысячи жителей Италии страдают от низкого индекса массы тела, поскольку часто употребляют макаронные изделия.

Диетологи утверждают, что низкоуглеводные и углеводные диеты одинаково эффективны, если не употреблять жиры, передает МИР 24.

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