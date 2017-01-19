Макияж влияет на карьерный рост у женщин

Ученые из США выразили уверенность в том, что макияж придает женщине авторитет и может поднять ее по карьерной лестнице.

Участникам эксперимента предложили оценить степень авторитетности представительниц слабого пола по фотографии исключительно на визуальном впечатлении.

Наиболее авторитетными участникам эксперимента показались женщины с качественным макияжем.

В свою очередь, представительницы прекрасного пола вовсе без макияжа показались менее авторитетными не только мужчинам, но и женщинам.