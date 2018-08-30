Малый парад планет проходит в августе над Землей

Великолепное сближение Луны и четырех планет можно наблюдать над южным и юго-западным горизонтом в августе. Лучше всего любоваться малым парадом планет по вечерам, если стоит ясная и безоблачная погода.
Лучшие условия для наблюдения складываются на юге России и в странах ближнего зарубежья, сообщили в Московском планетарии.
Малый парад- это астрономическое явление, во время которого четыре из пяти планет оказываются по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. К этим планетам относятся Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Меркурий.
17 августа Луна сблизится с Юпитером – естественный спутник Земли пройдет в 4° севернее Юпитера (16:00 мск). 21 августа можно будет наблюдать сближение с Сатурном – Луна проходит в 2° севернее Сатурна (13:00 мск).
23 августа Лены пройдет недалеко от Марса — в 7° севернее (17:00 мск). Также 27 августа Луна проходит в 2° южнее Нептуна (15:00 мск), 31 августа –в 5° южнее Урана (09:00 мск).
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Комментарии
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Алина
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Алена
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алена
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Evgen
27 июля вечером на небе можно будет наблюдать сразу два редчайших астрономических явления. Во-первых, самое продолжительное в XXI веке затмение…Читать статью
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