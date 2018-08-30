Малый парад планет проходит в августе над Землей

Александр
Автор: Александр Август 30, 2018 05:45

Великолепное сближение Луны и четырех планет можно наблюдать над южным и юго-западным горизонтом в августе. Лучше всего любоваться малым парадом планет по вечерам, если стоит ясная и безоблачная погода.

Лучшие условия для наблюдения складываются на юге России и в странах ближнего зарубежья, сообщили в Московском планетарии.

Малый парад- это астрономическое явление, во время которого четыре из пяти планет оказываются по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. К этим планетам относятся Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Меркурий.

17 августа Луна сблизится с Юпитером – естественный спутник Земли пройдет в 4° севернее Юпитера (16:00 мск). 21 августа можно будет наблюдать сближение с Сатурном – Луна проходит в 2° севернее Сатурна (13:00 мск).

23 августа Лены пройдет недалеко от Марса — в 7° севернее (17:00 мск). Также 27 августа Луна проходит в 2° южнее Нептуна (15:00 мск), 31 августа –в 5° южнее Урана (09:00 мск).

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Александр
Автор: Александр Август 30, 2018 05:45
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