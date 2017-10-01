Марс превратился в «лампочку» из-за солнечной бури

Ученые американского аэрокосмического агентства NASA рассказали, что на Красной планете 11 сентября произошла мощная вспышка, которая спровоцирована солнечной бурей. В это время в космос был выброшен большой объем плазмы. Таким образом, буря воздействует на атмосферу Марса, происходит сияние. Активность Солнца превратила планету в «лампочку».

Это сияние было в 25 раз сильнее, чем ранее зарегистрированные в космическом агентстве США.Орбитальный аппарат NASA передал на Землю фото сияния, зафиксированные путем ультрафиолетового спектрографа.

Напомним, уже много лет готовится эпедиция на Марс, но неизвестно, осуществится это или нет. Полет займет два или даже два с половиной года. Основными создателями программы «Миссия на Марс» являются США и Россия. Именно эти державы совершили значительные открытия в области покорения космического пространства.

Ранее американские исследователи доказали, что на Марсе была атмосфера. Более того, на планете шли дожди. По мнению экспертов, атмосферное давление на Марсе было как минимум в четыре раза выше земного. Спустя некоторое время ливни превратились в ураганные. Таким образом, Марс непригоден для жизни из-за стихийных погодных условий.