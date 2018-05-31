Масштабы загрязнений. Пластиковый пакет нашли на дне Марианской впадины

Исследователи нашли пластиковый пакет на дне Марианской впадины, где глубина превышает 10 км. Ученые сказали, что это определенно показатель масштабов загрязнения океана.

Находка была сделана в рамках проекта Японского агенства наук и технологий по изучению земли и моря JAMSTEC, пишет «Газета.ru».

В целом за 30 лет работы исследователи нашли самых глубоких местах океана свыше 3 тыс. предметов мусора. За этот период дайверы или глубоководные аппараты спускались по воду более 5 тыс. раз.

Более трети находок – микропластик, то есть мелкие кусочки пластика от от одноразовых упаковок.

На втором месте по распространенности металлический мусор. В 17% случаев где-то рядом находились глубоководные животные. Ученые опасаются, что мусор может нанести непоправимый вред глубоководным экосистемам.