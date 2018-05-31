Масштабы загрязнений. Пластиковый пакет нашли на дне Марианской впадины

Александр
Автор: Александр Май 31, 2018 23:45

Исследователи нашли пластиковый пакет на дне Марианской впадины, где глубина превышает 10 км. Ученые сказали, что это определенно показатель масштабов загрязнения океана.

Находка была сделана в рамках проекта Японского агенства наук и технологий по изучению земли и моря JAMSTEC, пишет «Газета.ru».

В целом за 30 лет работы исследователи нашли самых глубоких местах океана свыше 3 тыс. предметов мусора. За этот период дайверы или глубоководные аппараты спускались по воду более 5 тыс. раз.

Более трети находок – микропластик, то есть мелкие кусочки пластика от от одноразовых упаковок.

На втором месте по распространенности металлический мусор. В 17% случаев где-то рядом находились глубоководные животные. Ученые опасаются, что мусор может нанести непоправимый вред глубоководным экосистемам.

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Александр
Автор: Александр Май 31, 2018 23:45
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