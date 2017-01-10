Материнство может свести женщину с ума

Учёные из США выдвинули гипотезу о том, что появление на свет ребёнка способно свести женщину с ума.
Эксперты пояснили, что у женщины после данного события меняется функциональность мозга.
Таким образом, после рождения ребенка привычная модель мышления женщины буквально переворачивается.
Специалисты резюмировали, что наибольшую связь с ребёнком имеют те матери, у которых серое вещество в период беременности уменьшается до минимальных размеров. Как результат, женщины восхищаются ребёнком, сходя с ума.
Фото: pixabay.com
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