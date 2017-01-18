Матершинники правдивее остальных — учёные

Психологи провели ряд опросов и заявили, что люди, склонные к частому использованию ненормативной лексики, более честны.

По мнению экспертов, когда человек употребляет в своей речи мат, он не фильтрует свои мысли, а значит, не умеет врать.

В ходе исследования было проведено два опроса. 276 участников первого написали список их любимых ругательств, после чего прошли простой тест на ложь. Выяснилось, что те, у кого список был длиннее, оказались менее склонны ко лжи.

Ученые резюмировали, что сквернословы используют языковые выражения, так или иначе ассоциирующиеся с откровенностью.