Медики рассказали, как избежать проблем с сердцем и сосудами

Масштабное исследование сердечнососудистой системы пожилых людей провели ученые из Техаса и поделились с общественностью универсальными рецептами продления здоровья. Оказалось, что сохранить в хорошем состоянии сердце и сосуды не так сложно. Главное – больше двигаться.

Как пишут РИА Новости, в исследовании приняли участие 102 пенсионера. Четверть из них в свое время профессионально занималась спортом и продолжали делать физические упражнения ежедневно, а вот остальные занимались физкультурой от одного до пяти раз в неделю.

Выяснилось, что гибкость стенок артерий, состояние аорты и всех четырех камер сердца напрямую зависит от того, как часто пожилые жители Техаса занимались спортом и давали организму физическую нагрузку. Лучшие результаты были у тех, кто это делал регулярно, чуть хуже, но тоже в положительном ключе – у тех, кто занимался физкультурой 2−3 раза в неделю на протяжении всей жизни. Противники спорта оказались обладателями не самых лучших сердец и сосудов.

Ученые и медики призывают граждан хотя бы несколько часов в неделю уделять своему организму – давать ему физическую нагрузку и тогда риск сердечных приступов, инфарктов, инсультов и проблем с костями значительно снизится.