Медики советуют ходить минимум 20 минут в день

Александр
Автор: Александр Январь 16, 2017 14:45

Эксперты из Калифорнии выразили уверенность в том , что 20 минут ходьбы в день уменьшает воспалительный процесс в организме.

В эксперименте приняли участие около полста человек, которые занимались на беговой дорожке.   Медики взяли анализ крови испытуемых до и после начала тренировки.

Выяснилось, что после 20 минут интенсивной ходьбы на беговой дорожке уровень воспалительных показаний в организме снижается на 5%.

Как оказалось, гормоны, которые вырабатываются при различных физических тренировках, активируют бета-2 адренорецепторы. Активация бета-2 адренорецептора влияют на всю иммунную систему организма, реагируя на любую угрозу, передает портал наш сайт.

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Александр
Автор: Александр Январь 16, 2017 14:45
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