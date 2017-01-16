Медики советуют ходить минимум 20 минут в день

Эксперты из Калифорнии выразили уверенность в том , что 20 минут ходьбы в день уменьшает воспалительный процесс в организме.
В эксперименте приняли участие около полста человек, которые занимались на беговой дорожке. Медики взяли анализ крови испытуемых до и после начала тренировки.
Выяснилось, что после 20 минут интенсивной ходьбы на беговой дорожке уровень воспалительных показаний в организме снижается на 5%.
Как оказалось, гормоны, которые вырабатываются при различных физических тренировках, активируют бета-2 адренорецепторы. Активация бета-2 адренорецептора влияют на всю иммунную систему организма, реагируя на любую угрозу, передает портал наш сайт.
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