Медики советуют ходить по лестнице минимум 30 минут

Эксперты выразили уверенность в том, что 30 минут ходьбы по лестнице в неделю предотвращают болезни сердца.

В эксперименте приняли участие 30 женщин, которые вели малоподвижный образ жизни. Они были разделены на две группы, одна из которых совершала 10-минутную прогулку по лестнице, вторая тот же период времени занималась на велотренажере в спортзале.

Выяснилось, что после 30 минут интенсивной ходьбы по лестнице улучшает здоровье, в частности, укрепляется сердечно-сосудистая система.

Ранее исследователи из Школы общественного здравоохранения Колорадо уверяют, что им удалось найти легкий и совершенно бесплатный способ похудеть. При этом вес практически не возвращается. Оказывается нужно просто, как можно меньше сидеть, и больше двигаться.