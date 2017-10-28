Секрет успешного развития детей заключается не в том, сколько времени и средств потратили родители на развивающие занятия, а в правильном выборе способа обучения. Учитывая особенности строения головного мозга, скорость и последовательность развития детского интеллекта, специфику восприятия ребёнком информации, самой эффективной методикой интеллектуального воспитания является ментальная арифметика в Школе Соробан.

Разберёмся, почему. Преимущество метода ментального счёта:

в правильном психологическом подходе к детям;

в использовании эффективных инструментов обучения;

в своевременности обучения и его соответствии естественному графику развития детей.

Ментальная арифметика, пожалуй, единственная программа, которая вместо знаний даёт детям нечто большее – способность эти знания приобретать и применять с пользой.

Что такое ментальная арифметика?

Если рассматривать образование, как вклад в будущее детей, то устный счёт в Школе Соробан – это самая выгодная инвестиция. Те способности, которые малыш приобретёт, обучаясь скоростному устному счёту в дальнейшем, он сможет использовать в течение всей жизни. А это не много, не мало:

феноменальная память;

способность легко обучаться;

навыки быстрого решения поставленных задач;

творческое мышление;

аналитические способности;

интерес к учёбе;

опыт общения со сверстниками;

самостоятельность и целеустремлённость.

С таким потенциалом плюс навыки быстрого устного счёта можно быть уверенными в том, что ребёнок найдёт возможность реализовать себя в жизни.

Вполне резонно возникает вопрос: это какие же усилия необходимо приложить, чтобы на выходе получить такой результат? А вот сложной методику ментальной арифметики никак не назовёшь. Занятия в Школе устного счёта проходят только раз в неделю, но для детей они скорее являются развлечением, так как проходят в формате игры, в общении. Что делают дети на уроках? Учатся считать на соробане (это такие японские счёты, которые ещё называют абакус, абак), соревнуются, вместе решают арифметические задачки, практикуются в ментальном счёте.

Домашнее задание необходимо выполнять каждый день. Однако и это не проблема. Центр ментальной арифметики для обучения дома создал компьютерную игру. А такой вид тренировок детям очень нравится, и по времени занимает только 15-20 минут.

Но никакие описания не дадут полное представление о ментальной арифметике лучше, чем личное участие ребёнка в процессе обучения. Школа Соробан предусмотрела возможность родителям оценить качество методики. Для этого необходимо записаться на пробный курс занятий (один месяц). Академия ментальной математики возвращает деньги всем, кто после пробных занятий отказывается от дальнейшего обучения (а таких детей меньше 5 %).

Сколько стоит курс Соробан, ключевые организационные моменты можно решить с преподавателем ментальной арифметики в телефонном режиме. Все контакты на сайте soroban.ru.