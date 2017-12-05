Метеорит «Джулия» упадет на Землю 25 ноября

Насколько опасно падение метеорита на Землю и есть ли в обозримом будущем вероятность масштабной катастрофы? Есть. Недавно ученые рассказали, что космический объект под названием «Джулия» упадет на нашу планету 25 ноября.

Ученые из Великобритании считают, падение все-таки состоится в 2017 году и первыми его увидят жители Европы, пишут «Актуальные Новости». Размеры его меньше, чем у астероида «Флоренция», ранее угрожавшего Земле в сентябре.

Согласно второй версии, космический объект упадет в воды Атлантического океана. Однако и существует версия о том, что метеорит сгорит в плотных слоях земной атмосферы. На данный момент ученые активно изучают возможность столкновения.

Ранее сообщалось, что 12 октября наша планета может стать жертвой столкновения с космическим объектом. Это астероид 2012 TC4, который по размерам равен двум челябинским метеоритам. Диаметр составляет 40 метров.