Метеорит «Джулия» упадет на Землю 25 ноября

Александр
Автор: Александр Декабрь 5, 2017 11:45

Насколько опасно падение метеорита на Землю и есть ли в обозримом будущем вероятность масштабной катастрофы? Есть. Недавно ученые рассказали, что космический объект под названием «Джулия» упадет на нашу планету 25 ноября.

Ученые из Великобритании считают, падение все-таки состоится в 2017 году и первыми его увидят жители Европы, пишут «Актуальные Новости». Размеры его меньше, чем у астероида «Флоренция», ранее угрожавшего Земле в сентябре.

Согласно второй версии, космический объект упадет в воды Атлантического океана. Однако и существует версия о том, что метеорит сгорит в плотных слоях земной атмосферы. На данный момент ученые активно изучают возможность столкновения. 

Ранее сообщалось, что 12 октября наша планета может стать жертвой столкновения с космическим объектом. Это астероид 2012 TC4, который по размерам равен двум челябинским метеоритам. Диаметр составляет 40 метров.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 5, 2017 11:45
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