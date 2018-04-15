«Метод чайного пакетика» применили ученые в Тигирекском заповеднике

Александр
Автор: Александр Апрель 15, 2018 23:45

В Тигирекском заповеднике Алтайского края проходит беспрецедентное по масштабу почвоведческое исследование, при котором используют «метод чайного пакетика». Первые результаты работы опубликованы в престижном научном журнале Science of the Total Environment.

В исследовании участвуют 306 ученых из 50 стран мира. Среди них замдиректора Тигирекского заповедника по научной работе и старший научный сотрудник Алтайского госуниверситета Евгений Давыдов.

Площадки, которые использовали для исследования алтайские специалисты, расположены на южном склоне Тигирецкого хребта, сообщают в заповеднике.

Ученые применили так называемый «метод чайного пакетика». Обычный чайный пакетик помещают в слой почвы на определенное время, затем измеряют, как изменился его вес. Разница в весе – это мерило разложения органического вещества и соответственно, биологической активности исследуемой почвы. Используют при этом два типа чая: ройбуш и зеленый.

В прошлом году такую работу начали проводить сотни специалистов в разных уголках планеты от Арктики до экватора.

Выяснилось, что скорость разложения на начальных стадиях сильнее всего зависит от состава подстилки (в данном случае два сорта чая выступали аналогом листового опада): в среднем ройбуш разлагался примерно в два раза медленнее, чем зеленый чай.

Исследование будет продолжаться. 

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