Методы диагностики аллергии у детей и взрослых

Нередко за проявления аллергии принимают практически любые высыпания на коже, проявление зуда в носу или в области глаз, а также многие другие проблемы, похожие по симптомам. Но важно отличать аллергические проявления от любых других в силу того, что принципы лечения, профилактики и реабилитации при инфекционных, соматических и аллергических заболеваниях сильно различаются. В силу этого при подозрении на аллергические патологии необходимо обращение к врачу и прохождение полноценного обследования, в том числе и лабораторного, которое поможет в подтверждении диагноза и разработке лечения.

Диагностика аллергии

При появлении тревожных симптомов, подозрительных в плане аллергии, необходимо обращение к терапевту или аллергологу. Это необходимо для того, чтобы были исключены различные иные причины поражений кожи, дыхательной или пищеварительной системы, а также проведена полноценная как клиническая, так и лабораторная диагностика аллергии. Она складывается из целого комплекса мероприятий, включающего в себя не только жалобы пациента и подробную беседу с врачом, в комплексе с оценкой внешних проявлений и всех имеющихся симптомов, но и дополнительных обследований, которые зависят от локализации, вида аллергии и вероятных ее причин. Помимо общеклинических исследований и некоторых методов оценки общего состояния здоровья, необходимо также и специальное обследование.

Что такое анализы на аллергию?

Для выявления патологии можно провести специфические анализы на аллергию, включающие в себя общий анализ крови, показатели которых будут неспецифичными – повышено количество эозинофилов и лимфоцитов, но точных данных он не дает, так как подобные изменении типичны для некоторых иных патологий. поэтому обычно для подтверждения аллергии назначают исследование на общий уровень иммуноглобулина Е и специфических маркеров. Но самыми основными из исследований будут выявление аллергенов по исследованию крови, которое можно проводить даже детям раннего возраста, и кожные аллергические пробы, которые проводятся в основном у школьников, подростков и взрослых, для выявления определенных аллергенов.

Подобные исследования показаны после того, как проведен весь общий комплекс исследований, который подтвердит наличие аллергии в целом, и по их результатам выявляют причинно-значимый аллерген или их группу, чтобы в дальнейшем планировать лечение и проведение при необходимости АСИТ (аллергено-специфическую терапию), направленную на формирование резистентности к аллергии на определенный срок.

Помимо этих анализов также оценивают функции пострадавших органов и систем по данным биохимических исследований, иммунологических и гормональных, а также проводят определенные диагностические процедуры.

Диагностика аллергии у детей: особенности

Если это дети старше 5-6 лет, то в целом у них все мероприятия по диагностике аллергии таковы, как и у взрослых, их иммунная система и организм уже вполне сформированы и могут показать все реакции. Но если же это малыши раннего возраста, тогда диагностика аллергии у детей может быть затруднена, особенно методика выявления аллергенов. Накожные пробы у малышей могут давать ложно-позитивные или негативные реакции, и у них более точными будут только анализы крови на выявление аллергена. Кроме того, у них в целом затруднено выявление симптомов и осложнений в виду влияния сразу многих факторов. Поэтому младенцам проводят последовательный комплекс обследования, ведение пищевого дневника и создание гипоаллергенного быта, и при исчезновении симптомов это тоже будет косвенным подтверждением аллергической природы воспаления.