Методы лечения молочницы

Медицинская статистика говорит, что большинство женщин когда-либо заболевали «молочницей» — кандидозом – грибковым инфекционным заболеванием. Болезнь до поры до времени не обращает на себя внимание. Обострения приходят при начале менструального цикла. Болезнь проявляет себя выделениями и запахом. Перейдя по ссылке http://www.gynodek.com/lechenie/lechenie-kandidoza/ можно ознакомиться с лечением кандидоза. Причины, по которым может появиться «молочница» у женщин, происходит из-за симбиоза стресса и плохого питания. Если кандидоз не лечить, то он может стать почвой для возникновения побочных болезней и дальнейших проблем со здоровьем организма. Инфекционный грибок способен разрастаться, создавая точечные перфораторные раздражения в тонком кишечнике. В этом случае процесс пищеварение будет изрядно затруднен. Токсины и бактерии, образующиеся в период развития болезни, имеют способность попадать в кровь. Все это вызывает загнивание пищи, а грибковая инфекция может развиваться даже в ротовой полсти, образуя «молочницу». Это способствует появление неприятного запаха изо рта. Грибок «молочницы» подпитывается сахаром, а также клейковиной. Чтобы этого не происходило, продукты, содержащие эти элементы, необходимо исключить из своей диеты. Для того чтобы излечиться от «молочницы», требуется употреблять лекарственные препараты назначенные врачом, придерживаться правильного питания, периодически прочищать кишечник. Перейдя по ссылке http://www.gynodek.com/poleznie-stati/molochnica-kandidoz/chem-lechit-kandidoz-u-zhenschin_13.html можно узнать, чем лечить кандидоз у женщин

Перед тем, как приступать к лечению кандидоза («молочницы»), врач обязан выяснить, по каким причинам это могло произойти. Для этого пациентка направляется на осмотр, где проводится широкая диагностика. Выясняется общее состояние здоровья у женщины. Пациентку обследует на УЗИ. Обследуют влагалище и осуществляют колпоскопию. Только лечащий гинеколог может установить диагноз. Лечение «молочницы» поэтапное. Сначала подбирается индивидуальная терапия, способная противостоять грибковой инфекции. Далее, — необходимо восстановить иммунитет. В случае затягивания лечения, кандидоз способен привести к угрожающим последствиям: женщина может лишиться репродуктивной способности.