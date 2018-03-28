Клиника Миа групп в Ставрополе предлагает самые необходимые услуги в области медицинских услуг и косметологии. Комплекс аппаратных средств сочетается с практическими возможностями врачей клиники, их опытом. Этот симбиоз знаний и технологий позволит решить большинство проблем, с которыми сталкиваются пациенты. Начать работу над собой рекомендуется с консультации диетолога и простейшей аппаратной технологии.

Сбрасываем вес профессионально

Ошибочно думать, что любой аппаратный метод на 100% решит проблемы человека с повышенным весом. Комплексный подход требует внимания к себе, к своему телу. Усилия врачей направлены на то, чтобы помочь пациенту с помощью различных методик и технологий, подбирая инструмент, который получит положительные отзывы по внешним признакам и по результатам анализов. Именно с таким подходом, врачам клиники удается проводить успешное лечение пациентов в пять этапов:

определение точного диагноза;

установление рецептурных и аппаратных средств лечения;

начало профилактических мероприятий или старт активного курса;

использование всех вспомогательных способов оказания качественной медицинской помощи, снятия симптомов, улучшения самочувствия;

закрепление успеха физиотерапевтическими или общеукрепляющими процедурами, которые желательно повторять регулярно и системно.

Косметология и диетология обладают схожим принципом воздействия на организм, как лечебные практики, имеющие положительные отзывы пациентов. Ожирение, появление пигментных пятен, обесцвечивание кожи, проблемы с волосами – все это признаки болезней, которые оказывают пагубное воздействие. Определяя источник болезней, решаются и проблемы косметологического характера.

Криолиполиз и массажные методы

Для освобождения тела от жировой ткани, которая избыточна, в клинике используется методика криолиполиза и ультразвуковой терапии. Оба метода построены по принципу активного воздействия на расщепление и выведение из организма жировых прослоек.

Вакуумно-роликовый массаж без проникновения магнитных полей или электрического воздействия, укрепляет мышцы, снижает наличие энергетических отложений.

По похожему принципу построен массаж боди-ролл. Работа с роликовыми барабанами помогают решить проблему снижения веса на разных участках тела, одновременно повышая физический тонус всего организма.

Инъекции: фотокосметология и мезолифтинг

Новые препараты, используемые для лифтинга и фотокосметологии имеют проверенный эффект восстановления. Они отличаются от традиционных методик тремя важными новыми свойствами:

безопасность применения;

точечное воздействие;

прогнозируемость результатов.

Восстановительные фотопроцедуры клиника центральная на Голенева 24 (medotzuvu-stavropol.ru) предлагает в трех популярных вариациях, имеющих различный результат и отличительные особенности:

инъекционные липолитики;

мезолифтинг для кожи лица и рук;

локальная карбокситерапия.

Выбор клиники на Голенева – это обращение за помощью к профессиональным косметологам и врачам.