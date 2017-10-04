Мини-портал в параллельный мир нашли около Земли

Александр
Автор: Александр Октябрь 4, 2017 15:46

Еще с далекой древности люди хотели узнать, что скрывается по ту сторону реальности. Существуют ли параллельные миры? Окончательного ответа на этот вопрос нет, но современная наука не исключает того, что попасть туда можно с помощью черных дыр.

Действительно, хватит закрывать глаза на огромное количество фактов, свидетельств реальных людей и научных пояснений. Накануне астрономы нашли рядом портал в другое измерение.

Речь идет о черной дыре, которая находится на достаточно близком расстоянии к нашей планете. Она имеет маленькие размеры, через нее не могут пройти крупные объекты. Объект представляет собой окно размерами всего несколько сантиметров.

По словам экспертов, сильное гравитационное поле искривляет пространство, и это делает даже Земля, а в местах соприкосновения искривления образуется портал.

Кстати, экзотерики придумали более примитивный способ для путешествия в другой мир. Для того чтобы туда проникнуть, необходимо изменить работу мозга. Они советуют попытаться заснуть, но держать ум в сознании. Достигнуть такого или подобного сознания поначалу будет трудно, но стоит продолжать попытки.

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Александр
Автор: Александр Октябрь 4, 2017 15:46
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