Молодые ученые из Алтайского края получат президентские гранты на исследования

Проекты молодых ученых технического и классического университетов Алтайского края стали победителями конкурсов на получение грантов Президентской программы исследовательских проектов. Первый конкурс был направлен на поддержку молодых людей в возрасте до 33 лет, второй — связан с поддержкой нового поколения научных лидеров.
Всего Российский научный фонд поддержал 503 проекта молодых ученых, которые будут получать 1,5 — 2 миллиона рублей на проведение своих исследований ежегодно, и 313 молодежных научных групп с финансированием в 3 — 5 млн руб.
По данным Минэкономразвития региона, гранты получат два проекта из Алтайского края: «Химическая кинетика гетерогенных реакций в кавитационных полях для получения альтернативных энергоносителей из вторичного сырья» Романа Голых (АлтГТУ) и «Социальные системы номадов Алтая раннего железного века и средневековья: статистический и контекстуальный анализ археологических материалов» Николая Серегина (АлтГУ).
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Алина
Здравствуйте, до какого числа идёт наборЧитать статью
-
Алена
Здравствуйте, до кокого числа идет набор на 2018 -2019 год.Читать статью
-
алена
до кого го можно подать документы?? сегодня уже 21, можно до 29??Читать статью
-
Evgen
27 июля вечером на небе можно будет наблюдать сразу два редчайших астрономических явления. Во-первых, самое продолжительное в XXI веке затмение…Читать статью
-
где можно посмотреть результаты засисления?Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий