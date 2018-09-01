Молодые ученые из Алтайского края получат президентские гранты на исследования

Проекты молодых ученых технического и классического университетов Алтайского края стали победителями конкурсов на получение грантов Президентской программы исследовательских проектов. Первый конкурс был направлен на поддержку молодых людей в возрасте до 33 лет, второй — связан с поддержкой нового поколения научных лидеров.

Всего Российский научный фонд поддержал 503 проекта молодых ученых, которые будут получать 1,5 — 2 миллиона рублей на проведение своих исследований ежегодно, и 313 молодежных научных групп с финансированием в 3 — 5 млн руб.

По данным Минэкономразвития региона, гранты получат два проекта из Алтайского края: «Химическая кинетика гетерогенных реакций в кавитационных полях для получения альтернативных энергоносителей из вторичного сырья» Романа Голых (АлтГТУ) и «Социальные системы номадов Алтая раннего железного века и средневековья: статистический и контекстуальный анализ археологических материалов» Николая Серегина (АлтГУ).