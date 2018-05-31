Молодые ученые обсудят проблемы Большого Алтая

Александр
Автор: Александр Май 31, 2018 23:45

С 3 по 9 июня в Алтайском крае, на территории туристско-рекреационного комплекса «Сибирской подворье», будет проходить Х Международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки Роста». Одной из площадок станет «Школа молодых ученых Большого Алтая».  

Каждый год эта площадка собирает студентов-старшекурсников, магистрантов, аспирантов, сотрудников вузов и природоохранных заведений, сообщает «Краевой дворец молодежи».

Направления деятельности участников самые разные. Это не только география, но также туризм, менеджмент, международные отношения, этнография, технологии и даже архитектура.

Площадкой в этом году будет руководить доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем Алтайского госуниверситета, зампредседателя краевого отделения Русского географического общества, научный эксперт Международного координационного совета «Наш общий дом — Алтай» Ирина Ротанова. В обсуждениях примут участие ученые из Казахстана, Монголии, Китая, России.

Фото из архива форума «Алтай. Точки Роста».

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Александр
Автор: Александр Май 31, 2018 23:45
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  • Саша

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