Мороженое может привести к сердечным заболеваниям

Исследователи выразили уверенность в том, что поедание мороженого может спровоцировать сердечные болезни.

Ученые разработали новый вид сладкого блюда, содержащего полифенолы, которые способны предотвратить инсульты и инфаркты. Данное вещество содержится в повседневных продуктах питания, например в орехах, вине, темном шоколаде.

В эксперименте приняли участие 14 добровольцев. Они употребляли мороженое с продуктами, в которых присутствует полифенол.

Эксперты рассказали, что в в крови у респондентов нашли большую концентрацию оксида азота, укрепляющего артериальное здоровье. Кроме того, была улучшена физическая выносливость.

Ранее японские ученые выдвинули гипотезу о том, что мороженое в качестве завтрака положительно влияет на работу мозга. Согласно результатам исследования, добровольцы, которые ели с утра мороженое, были менее раздражительными и гораздо активнее.