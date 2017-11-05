Московский технопарк превратился в кладбище роботов

Развитие электроники не стоит на месте. Все чаще в магазинах можно увидеть удивительные изобретения – наноигрушки и роботов, не говоря о гаджетах. Но они не всегда надежны и долговечны.

В Москве открылось кладбище домашних роботов в технопарке «Физтехпарк». Как рассказали сотрудники, сюда можно сдать отслужившее электронное оборудование. Согласно задумке авторов проекта, электронные помощники смогут получить вторую жизнь благодаря переработке, проинформировали в пресс-службе Московского технологического института.

Ранее «Российская газета» писала о том, что в 2022 году в мире будут повсеместно приняты законы, которые будут регулировать взаимоотношения человека и робота. Также председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев планирует в скором времени поднять вопрос о правовом статусе роботов.