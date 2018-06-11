Мозг человека обладает даром предсказания?

Александр
Автор: Александр Июнь 11, 2018 17:46

Ученые из канадского Университета Лаваля, поставив эксперимент, выяснили, как мозг может реагировать на болевые движения после травм. Оказывается, он вырабатывает навык «предсказывать» болевые ощущения.

Специалисты пригласили 30 добровольцев. Мышцы этих людей получали определенные болевые ощущения, а ученые через специальные приборы смотрели, как на это реагирует мозг, сообщает «Мир24».

Выяснилось, что, если движение повлечет за собой боль, мозг заранее знает об этом и продляет время реакции на выполнение движения. Однако само движение происходит быстрее, чем обычно – так наш разум пытается свести болевые ощущения к минимуму.

Полученные результаты исследования должны помочь людям с проблемами опорно-двигательного аппарата, надеются ученые.

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Александр
Автор: Александр Июнь 11, 2018 17:46
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  • Саша

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