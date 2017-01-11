Мужчина женится из-за набора генов в ДНК

Набор генов в ДНК может полностью предсказать, на ком женится мужчина, рассказали ученые из Австралии.

Согласно аналитическим данным, в животном мире особи стараются найти себе пару подобную по комплекции, раскрасу, поведенческому стилю.

Законы природы оказались актуальными и для человека. В исследовании приняли участие более 24 тысяч пар.

Согласно результатам, ученые пришли к выводу, что мужчина будет искать похожую на себя супругу: рост, цвет глаз, предпочтения в еде и даже вес, передает vladtime.ru.