Мужчина женится из-за набора генов в ДНК

Набор генов в ДНК может полностью предсказать, на ком женится мужчина, рассказали ученые из Австралии.
Согласно аналитическим данным, в животном мире особи стараются найти себе пару подобную по комплекции, раскрасу, поведенческому стилю.
Законы природы оказались актуальными и для человека. В исследовании приняли участие более 24 тысяч пар.
Согласно результатам, ученые пришли к выводу, что мужчина будет искать похожую на себя супругу: рост, цвет глаз, предпочтения в еде и даже вес, передает vladtime.ru.
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