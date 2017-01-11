Мужчина женится из-за набора генов в ДНК

Александр
Автор: Александр Январь 11, 2017 14:46

Набор генов в ДНК может полностью предсказать, на ком женится мужчина, рассказали ученые из Австралии.

Согласно аналитическим данным, в животном мире особи стараются найти себе пару подобную по комплекции, раскрасу, поведенческому стилю.

Законы природы оказались актуальными и для человека.  В исследовании приняли участие более 24 тысяч пар.

Согласно результатам, ученые пришли к выводу, что мужчина будет искать похожую на себя супругу: рост, цвет глаз, предпочтения в еде и даже вес, передает vladtime.ru.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 11, 2017 14:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью
  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии