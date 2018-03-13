Мужчины, которые принимают лекарства от аллергии, могут не стать отцами

Побочное действие антигистаминных лекарственных препаратов выявили ученые из аргентинского Института биологии и экспериментальной медицины в Буэнос-Айресе. Оказалось, что лекарства от аллергии со временем, если их постоянно принимать, снижают выработку тестостерона и могут привести к мужскому бесплодию.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на статьи в научных журналах, в ходе исследования биологи проанализировали научные работы последних 40 лет, связанные с влиянием этих препаратов на здоровье разных животных. Было установлено, что регулярное блокирование активности гистамина в долгосрочной перспективе оказывает отрицательное влияние на способность иметь потомство.
В перспективе ученые хотят провести такое исследование с участием людей, чтобы сделать окончательные выводы о роли антигистаминных средств в уровне фертильности.
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Платон
а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"Читать статью
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Соня
Дима малочик ты кдк самая харошая групаЧитать статью
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Яша
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Зиновий
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Кирил
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