Музыкальный слух может спасти человека от ДТП

Учёные из Канады выдвинули гипотезу о том, что наличие музыкального слуха влияет на мастерство управления транспортом.

Оказалось, что у таких людей в экстренных ситуациях развита реакция и они способны избежать аварии.

В эксперименте участвовало 35 человек, из которых 16 добровольцев имели соответствующее образование и могли свободно играть на одном или нескольких музыкальных инструментах.

Выяснилось, что люди с музыкальным образованием на 30% быстрее реагируют на опасные ситуации, передает наш сайт.