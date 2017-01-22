Музыкальный слух может спасти человека от ДТП

Учёные из Канады выдвинули гипотезу о том, что наличие музыкального слуха влияет на мастерство управления транспортом.
Оказалось, что у таких людей в экстренных ситуациях развита реакция и они способны избежать аварии.
В эксперименте участвовало 35 человек, из которых 16 добровольцев имели соответствующее образование и могли свободно играть на одном или нескольких музыкальных инструментах.
Выяснилось, что люди с музыкальным образованием на 30% быстрее реагируют на опасные ситуации, передает наш сайт.
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