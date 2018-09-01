На Алтае нашли доказательства скрещивания денисовца с неандартальцем

Ученые провели генетический анализ фрагмента кости, найденного в Денисовой пещере Алтайского края. Выяснилось, что это кость девочки-подростка 13 лет, которая была ребенком представителей двух типов людей – неандертальца и денисовца.

Напомним, в 2008 году в пещере нашли кость последней фаланги пальца руки ребенка, еще в советское время там нашли три коренных зуба, а также фалангу пальца ноги. После изучения фрагментарного материала из пещеры ученые пришли к выводу, что останки принадлежали ранее неизвестному виду человека, которого назвали денисовцем.

Недавно были завершены очередные исследования одного из останков из этой пещеры. Им занимались немецкие специалисты. Они говорят, что девочка-подросток «Денисова 11» жила 50 тыс. лет назад. Ее мама была неандертальской женщиной, а отец – денисовцем.

Анализ генома «Денисовой 11» вместе с другими исследованиями показал, что денисовцы и неандертальцы нередко вступали в контакты, пишет «ИноСМИ».

Солонешенский район