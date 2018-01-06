На Байконуре все готово для нового запуска

Александр
Автор: Александр Январь 6, 2018 23:46

Сегодня, 26 декабря, в 22:00 мск, с космодрома Байконур запланирован запуск космического аппарата «Ангосат» ракетой-носителем «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат-СБ». Событие случится с пусковой установки №1 площадки 45.

На сайте Роскосмоса сказано, что еще 16 декабря в монтажно-испытательном корпусе площадки 31 завершили сборку головной части для пуска ракеты космического назначения (РКН) в составе ракеты-носителя (РН) «Зенит-2SБ», разгонного блока (РБ) «Фрегат-СБ» и телекоммуникационного космического аппарата (КА) «Ангосат». После проведения подготовительных операций КА «Ангосат» и РБ «Фрегат-СБ» перевели в горизонтальное положение и установили головной обтекатель. Затем их транспортировали на технический комплекс для сборки ракеты космического назначения.

Справка

«Ангосат» — космический аппарат, созданный РКК «Энергия» в интересах Республики Ангола. Он предназначен для обеспечения вещания в частотных C- и Ku-диапазонах на территории Анголы и всего африканского континента. Проект «Ангосат» предусматривает создание спутника связи с ретранслятором, его запуск на геостационарную орбиту и создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания.

Фото: Роскосмос

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Александр
Автор: Александр Январь 6, 2018 23:46
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