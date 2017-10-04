На Марсе была жизнь. Уфологи нашли останки динозавра, птицы и гепарда

Александр
Автор: Александр Октябрь 4, 2017 15:45

Марс – холодная и безжизненная планета, совсем непригодная для жизни, так говорит подавляющая масса ученых. Но накануне останки живых организмов были обнаружены уфологами на поверхности планеты. Это заставляет исследователей усомниться в безжизненности красной планеты.

Согласно последней информации, палеонтологи изучили фотографии, сделанные в 2013 году на поверхности Марса космическим зондом Curiosity. Они выразили уверенность в том, что на одном из снимков можно разглядеть череп, который похож по очертаниям на останки динозавра. Причем также были обнаружены останки, напоминающие череп птицы археоптерикса и череп современного гепарда.

В свою очередь, американские ученые давно говорили о том, что Земля и Марс 3,7 миллиарда лет тому назад были похожи. Ранее на Красной планете были пригодные для жизни условия. Исследователи уже доказали, что на Марсе была атмосфера. Более того, на планете шли дожди.

Ранее «АП» писала, что уже много лет Россия и США готовится к экспедиции на Марс, но неизвестно, осуществится это или нет. Полет займет два или даже два с половиной года.

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Александр
Автор: Александр Октябрь 4, 2017 15:45
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