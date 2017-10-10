На самой вулканической планете нашли зигзагообразный НЛО

Новые интересные факты рассказали ученые о спутнике Юпитера. Уфологи заметили на поверхности Ио зигзагообразный НЛО, передает ToDay News Ufa. Необычный космический объект удалось поймать на камеру с помощью аппарата Галилео еще в 2000 году.
Скептики считают в свою очередь, что уфологи увидели на кадре просто склон горы, Монджибелло Монс, а рядом объект является всего-лишь одной из его частей.
Кстати, это Ио – самый разноцветный спутник Юпитера. Это легко можно объяснить тем, что на нем имеется множество активно действующих вулканов с лавой разных цветов.
Интересно, что ни на каких других небесных телах, входящих в Солнечную систему, помимо Земли, действующих вулканов больше нет. Поэтому Ио носит титул самой вулканически активной планеты.
А в ионосфере этого спутника под воздействием магнитного поля Юпитера беспрерывно вспыхивают полярные сияния высокой интенсивности.
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