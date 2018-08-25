На видео МКС разглядели надвигающуюся на Землю Нибиру

Исследователь-любитель Валерий Дегтерев посмотрел прямое видео с вебкамеры МКС и решил, что к Земле якобы приближается опасная планета Нибиру. На видео и вправду заметно нечто большое над краем горизонта. Но что это, неясно.

По словам Валерия Дегтярева, по краю горизонта, в светящейся атмосферной короне, заметен некий предмет, напоминающий планету, пишет Tvzvezda.ru. Как отметил исследователь, объект слишком крупный, но, утверждает мужчина, находится «Нибиру» пока еще далеко от Земли и ее орбиты.

Это не комета, заявляет исследователь, не астероид, а что-то «масштабное и грозное».

Также он заявил, что NASA специально перестало включать панорамные камеры, показывающее большое изображение Земли.

Фото: кадр из видео Валерия Дегтерева, Youtube.