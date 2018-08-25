На видео МКС разглядели надвигающуюся на Землю Нибиру

Александр
Автор: Александр Август 25, 2018 05:45

Исследователь-любитель Валерий Дегтерев посмотрел прямое видео с вебкамеры МКС и решил, что к Земле якобы приближается опасная планета Нибиру. На видео и вправду заметно нечто большое над краем горизонта. Но что это, неясно.

По словам Валерия Дегтярева, по краю горизонта, в светящейся атмосферной короне, заметен некий предмет, напоминающий планету, пишет Tvzvezda.ru. Как отметил исследователь, объект слишком крупный, но, утверждает мужчина, находится «Нибиру» пока еще далеко от Земли и ее орбиты.

Это не комета, заявляет исследователь, не астероид, а что-то «масштабное и грозное».    

Также он заявил, что NASA специально перестало включать панорамные камеры, показывающее большое изображение Земли.              

Фото: кадр из видео Валерия Дегтерева, Youtube.                                

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Александр
Автор: Александр Август 25, 2018 05:45
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