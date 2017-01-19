На Земле могла существовать сложная жизнь до людей

Ученые выдвинули гипотезу о том, что задолго до появления первых многоклеточных на нашей планете жили неизвестные существа.
Специалисты рассказали, что эти существа обитали на планете около 3,7 миллиарда лет назад. В это время на Земле существовали подходящие условия для жизни сложных существ.
Предполагается, что первая сложная жизнь исчезла 1,75 миллиарда лет назад. На Земле между 2,4 и двух миллиардов лет назад существовало достаточное для жизни количество кислорода, передает портал наш сайт.
Читайте также
- Психолог рассказал о самом депрессивном дне в году 0 17.Янв
- Ученые рассказали, как Новый год влияет на психику людей 0 27.Дек
- Группа ученых из США обнаружила необычную находку на Марсе 0 10.Янв
- Около 5,6 миллиардов долларов требуется на защиту Земли 0 23.Дек
- 2016 год станет длиннее на секунду 0 29.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Лена
ПиарЧитать статью
-
AlimentyNaRebenka
Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
-
гостья
девушка тоже не простушка, работает пиарщицейЧитать статью
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий