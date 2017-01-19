На Земле могла существовать сложная жизнь до людей

Ученые выдвинули гипотезу о том, что задолго до появления первых многоклеточных на нашей планете жили неизвестные существа.

Специалисты рассказали, что эти существа обитали на планете около 3,7 миллиарда лет назад. В это время на Земле существовали подходящие условия для жизни сложных существ.

Предполагается, что первая сложная жизнь исчезла 1,75 миллиарда лет назад. На Земле между 2,4 и двух миллиардов лет назад существовало достаточное для жизни количество кислорода, передает портал наш сайт.