Найден «потерянный элемент» ядра Земли

Ученые выяснили, чем является третий — потерянный — элемент ядра Земли. Им оказался кремний. Такую версию выдвинули японские геофизики.

Считается, что основное ядро нашей планеты на 95% состоится из железа и никеля. Но ядро Земли имеет несравненно более высокую плотность, чем просто железо-никелевый сплав. Поэтому возник вопрос о том, какой элемент или элементы еще входят туда.

Уже давно возникают дискуссии относительно третьего – недостающего — элемента. Так, например, распространенной версией являлось предположение о том, что в ядре Земли в больших количествах содержится водород.

В свою очередь японцы настаивают на кремнии. К таким выводам они пришли на основании действующей модели недр Земли. Они сгенерировали твердое ядро в условиях высокого давления и температур. Исходные данные: 85% железа и 10% никеля.

В результате исследователи выяснили, что около пяти процентов внутреннего ядра Земли по весу может приходиться на кремний. Он растворен в железо-никелевом сплаве.