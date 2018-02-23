Найден простой способ оставаться стройным

Александр
Автор: Александр Февраль 23, 2018 05:46

Найден простой способ оставаться стройным

Результаты очередного исследования, как оставаться стройным и не растолстеть, представители ученые. На этот раз «вести» пришли из Японии. Здесь выяснили, что существует непосредственная связь между скоростью приема пищи и индексом массы тела.

В основу исследования легли данные о 59 тыс. 700 человек с 2008 по 2013 годы. Участникам задавали семь вопросов об их образе жизни. Выяснилось, что среди тех, кто привык кушать медленно, ожирением страдали 21,5%. У людей со средней скоростью приема пищи этот показатель был уже у 30%, а среди привыкших есть быстро — 45%.

В то же время, как подчеркивает издание «Лента.ру», исследование проводилось только среди людей, страдающих диабетом второго типа. Причем в подопытных группах было мало людей старшего возраста. Кроме того, не учитывались уровень физических нагрузок и количество потребляемой ежедневно пищи.

Найден простой способ оставаться стройным

Кстати, ранее американские ученые выяснили, как получить идеальную фигуру без диет. Для этого лишь нужно стоять на ногах не менее шести часов в день. Это помогает избавиться от третьей части жира в организме и всегда оставаться стройным. Также люди значительно меньше болеют серьезными заболеваниями и меньше склонны к развитию сахарного диабета.

В свою очередь сотрудники Корнельского университета доказали, что для приобретения желанной тонкой талии нужно не сидеть на диетах, а просто спокойно есть здоровую пищу. В эксперименте исследователей приняли участие 112 человек, которые не ограничивали себя диетами и 35 человек, чей рацион был крайне скуден.

Те, кто не придерживался никаких диет, были стройными — они употребляли качественные продукты и не пренебрегали заведениями общественного питания. Для них еда не являлась способом насыщения. В основном, их рацион включал в себя: яйца, курицу, орехи, салаты, зелень и фрукты. А вот те 35 добровольцев. что сидели на диетах, постоянно думали о том, что смогут съесть в следующий раз.

Кстати, есть еще одна интересная теория. Оказывается, чтобы похудеть, достаточно окружить себя стройными друзьями. К такому выводу пришли сотрудники Бэйлорского университета на основании исследования, в котором принимали участие порядка 10 тыс. добровольцев.

Была проанализирована информация о лучших друзьях этих людей. Выяснилось, что тучные люди предпочитают окружать себя друзьями из той же весовой категории. То же часто относится и к стройным респондентам. Но если у толстяка в друзьях были подтянутые люди, то он вольно или невольно стремился им соответствовать. Как правило, «пухлячки» в такой ситуации быстро сбрасывали вес. Таким образом, уверены ученые, стройные друзья помогают худеть. Поэтому если у вас проблема лишнего веса, то заведите себе, как минимум одного друга модельной внешности.

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Александр
Автор: Александр Февраль 23, 2018 05:46
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