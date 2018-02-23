Найден простой способ оставаться стройным

Результаты очередного исследования, как оставаться стройным и не растолстеть, представители ученые. На этот раз «вести» пришли из Японии. Здесь выяснили, что существует непосредственная связь между скоростью приема пищи и индексом массы тела.

В основу исследования легли данные о 59 тыс. 700 человек с 2008 по 2013 годы. Участникам задавали семь вопросов об их образе жизни. Выяснилось, что среди тех, кто привык кушать медленно, ожирением страдали 21,5%. У людей со средней скоростью приема пищи этот показатель был уже у 30%, а среди привыкших есть быстро — 45%.

В то же время, как подчеркивает издание «Лента.ру», исследование проводилось только среди людей, страдающих диабетом второго типа. Причем в подопытных группах было мало людей старшего возраста. Кроме того, не учитывались уровень физических нагрузок и количество потребляемой ежедневно пищи.

Кстати, ранее американские ученые выяснили, как получить идеальную фигуру без диет. Для этого лишь нужно стоять на ногах не менее шести часов в день. Это помогает избавиться от третьей части жира в организме и всегда оставаться стройным. Также люди значительно меньше болеют серьезными заболеваниями и меньше склонны к развитию сахарного диабета.

В свою очередь сотрудники Корнельского университета доказали, что для приобретения желанной тонкой талии нужно не сидеть на диетах, а просто спокойно есть здоровую пищу. В эксперименте исследователей приняли участие 112 человек, которые не ограничивали себя диетами и 35 человек, чей рацион был крайне скуден.

Те, кто не придерживался никаких диет, были стройными — они употребляли качественные продукты и не пренебрегали заведениями общественного питания. Для них еда не являлась способом насыщения. В основном, их рацион включал в себя: яйца, курицу, орехи, салаты, зелень и фрукты. А вот те 35 добровольцев. что сидели на диетах, постоянно думали о том, что смогут съесть в следующий раз.

Кстати, есть еще одна интересная теория. Оказывается, чтобы похудеть, достаточно окружить себя стройными друзьями. К такому выводу пришли сотрудники Бэйлорского университета на основании исследования, в котором принимали участие порядка 10 тыс. добровольцев.

Была проанализирована информация о лучших друзьях этих людей. Выяснилось, что тучные люди предпочитают окружать себя друзьями из той же весовой категории. То же часто относится и к стройным респондентам. Но если у толстяка в друзьях были подтянутые люди, то он вольно или невольно стремился им соответствовать. Как правило, «пухлячки» в такой ситуации быстро сбрасывали вес. Таким образом, уверены ученые, стройные друзья помогают худеть. Поэтому если у вас проблема лишнего веса, то заведите себе, как минимум одного друга модельной внешности.