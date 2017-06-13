NASA: дожди накроют Землю в будущем

Специалисты NASA провели исследование и заявили, что число осадков в тропических районах Земли будет постепенно увеличиваться.

По мнению экспертов, сокращение высотных облаков приводит к охлаждению тропической атмосферы.

Между тем, специалисты планируют пересмотреть существующие климатические модели.

Ранее американские ученые выразили уверенность в том, что в XXII веке продолжительность жизни намного увеличится.

По словам специалистов, люди создадут роботов, которые займутся лечением и «ремонтом» на клеточном уровне. К 2050 году на Земле будут построены термоядерные электростанции, которые станут основным, если не единственным, источником энергии. Через 100 лет миром будет единое общепланетарное правительство.