NASA: дожди накроют Землю в будущем

Специалисты NASA провели исследование и заявили, что число осадков в тропических районах Земли будет постепенно увеличиваться.
По мнению экспертов, сокращение высотных облаков приводит к охлаждению тропической атмосферы.
Между тем, специалисты планируют пересмотреть существующие климатические модели.
Ранее американские ученые выразили уверенность в том, что в XXII веке продолжительность жизни намного увеличится.
По словам специалистов, люди создадут роботов, которые займутся лечением и «ремонтом» на клеточном уровне. К 2050 году на Земле будут построены термоядерные электростанции, которые станут основным, если не единственным, источником энергии. Через 100 лет миром будет единое общепланетарное правительство.
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