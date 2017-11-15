NASA: На спутнике Сатурна возможна жизнь

Специалисты NASA выяснили, что на спутнике Сатурна Энцеладе водород взаимодействует с ледяным покровом. На основании исследований ученые пришли к выводу, что на небесном теле может существовать жизнь.
Установка Кассини Национального космического ведомства США зафиксировала на Энцеладе водород, который взаимодействует со льдами, покрывающими небесное тело. Также выяснилось, что на спутнике находятся гидротермальные вентиляционные отверстия. Ученые считают, что эти данные говорят о возможном наличии жизни в океане Энцелады.
Юго-западный научно-технический институт и NASA планируют разработать установку, которая позволит более подробно изучить гейзеры спутника. Также на Энцеладе нашли углекислый газ, метан, водяной пар, сообщается на сайте космического агентства.
Фото: официальный сайт NASA.
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