NASA: На спутнике Сатурна возможна жизнь

Александр
Автор: Александр Ноябрь 15, 2017 11:46

Специалисты NASA выяснили, что на спутнике Сатурна Энцеладе водород взаимодействует с ледяным покровом. На основании исследований ученые пришли к выводу, что на небесном теле может существовать жизнь. 

Установка Кассини Национального космического ведомства США зафиксировала на Энцеладе водород, который взаимодействует со льдами, покрывающими небесное тело. Также выяснилось, что на спутнике находятся гидротермальные вентиляционные отверстия. Ученые считают, что эти данные говорят о возможном наличии жизни в океане Энцелады.

Юго-западный научно-технический институт и NASA планируют разработать установку, которая позволит более подробно изучить гейзеры спутника. Также на Энцеладе нашли углекислый газ, метан, водяной пар, сообщается на сайте космического агентства.

Фото: официальный сайт NASA. 

Читайте также

Александр
Автор: Александр Ноябрь 15, 2017 11:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Альберт

    Альберт

    Одна из моих любимых игр детства!

    Читать статью
  • КЛИМ ЧУГУНКИН

    КЛИМ ЧУГУНКИН

    ИЗВИНИТЕ,А КТО ТАКОЙ ГОША КУЦЕНКО...

    Читать статью
  • С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ

    С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ

    Умничка, успехов Настя во всем, в любви и в работе,вы достойна большего и качественного .

    Читать статью
  • Альбина

    Альбина

    Отличный посредник.

    Читать статью
  • Альбина

    Альбина

    Классный сервис. Постоянно пользуюсь. Очень быстрая доставка из США до Москвы посылка доезжает за 7 дней.

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии