NASA: НЛО в форме осьминога нашли на Марсе

Александр
Автор: Александр Октябрь 19, 2017 09:45

Тема инопланетян интересовала людей всегда, сколько они себя помнят. Это неудивительно, поскольку, созерцая небо, невозможно представить, что человечество Земли одиноко во всем этом огромном пространстве.

Исследователи из NASA подтвердили догадки некоторых людей. Накануне они обнаружили на Марсе НЛО в виде осьминога. Сенсационные снимки удалось получить с помощью марсохода Opportunity. На фото можно увидеть, если приглядеться щупальца, которые спрятаны за камнями.

Как пишет портал ToDay News Ufa, мноземный объект отличается от находящихся рядом камней. В целом находка представляет собой большой корпус с несколькими подобиями щупалец осьминога. К слову, снимок сделан уже давно, но NASA почему-то опубликовала их только сейчас.

Кроме того, за «осьминогом» тянется шлейф на грунте, который мог образоваться во время его посадки на поверхность Марса.

Ранее АП писала, что накануне астрономы увидели необычное углубление симметричной формы на Марсе. И как всегда выдвинули смелую гипотезу о том, что данная конструкция может являться своеобразным космодромом для НЛО. Его положение позволяет спрятаться объекту при самых сложных погодных условиях, а также скрыться от любопытных глаз других цивилизаций.

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Александр
Автор: Александр Октябрь 19, 2017 09:45
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