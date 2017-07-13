NASA обнаружило пятно на Солнце размером с нашу планету

Обсерватория солнечная динамики NASA в ходе наблюдений за желтым светилом обнаружила огромное пятно. Его ядро больше, чем наша планета Земля.
Видео, на котором запечатлено столь крупное пятно на поверхности Солнца, агентство опубликовало в свободном доступе. На нем оно постепенно становится видимым по мере вращения звезды.
Отметим, открытие было сделано в ходе наблюдения с 5 по 11 июля 2017 года. Это пятно стало первым и пока единственным, появившимся на видимой части светила за два дня.
Как отмечают в NASA, на Солнце каждый одиннадцать лет четвертуются периоды низкой и высокой активности. Во время последней значительно чаще происходят вспышки.
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Екатерина Г
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