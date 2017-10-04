NASA показало изображение гигантского «сердца» на Солнце

Космическое агентство NASA сообщает, что на Солнце после серии вспышек на обращенной к Земле стороне светила найдено гигантское сердце. Как рассказали специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева, знак возник на поверхности звезды в ночь с 2 на 3 октября и просуществовал всего несколько часов.
Поясним, такой необычный контур образован линиями магнитного поля, в центре — более горячая область. Стоит отметить, что размер объекта был весьма внушительным — около 1 млн км.
Ученые объясняют, что такое явление – это результат сложных процессов, которые идут в недрах звезды и на ее поверхности.
Напомним, сейчас Солнце проявляет небывалую активность. Ранее сообщалось, цикл вспышек на Солнце начался 4 сентября, затем самая мощная волна произошла 6 сентября. Подобное явление фиксировали 12 лет назад. Затем шторм на Солнце зафиксировали 10 сентября.
Фото: NASA
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