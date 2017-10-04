NASA показало изображение гигантского «сердца» на Солнце

Александр
Автор: Александр Октябрь 4, 2017 15:46

Космическое агентство NASA сообщает, что на Солнце после серии вспышек на обращенной к Земле стороне светила найдено гигантское сердце. Как рассказали специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева, знак возник на поверхности звезды в ночь с 2 на 3 октября и просуществовал всего несколько часов.

Поясним, такой необычный контур образован линиями магнитного поля, в центре — более горячая область. Стоит отметить, что размер объекта был весьма внушительным — около 1 млн км.

Ученые объясняют, что такое явление – это результат сложных процессов, которые идут в недрах звезды и на ее поверхности.

Напомним, сейчас Солнце проявляет небывалую активность. Ранее сообщалось, цикл вспышек на Солнце начался 4 сентября, затем самая мощная волна произошла 6 сентября. Подобное явление фиксировали 12 лет назад. Затем шторм на Солнце зафиксировали 10 сентября.

Фото: NASA

Читайте также

Александр
Автор: Александр Октябрь 4, 2017 15:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Мария

    Мария

    Какие экзамены нужно сдавать(после 11 класса) в ваш колледж , на преподавателя начальных классов? И нужна ли к этому (проф)…

    Читать статью
  • Иван

    Иван

    На прикладную информатику платно ?

    Читать статью
  • Дмитрий Владимирович

    Дмитрий Владимирович

    Скажу, как мужчина: больше - не всегда лучше. А как массажист скажу - обвисание устраняет лифтинг зоны декольте.

    Читать статью
  • Владимр

    Владимр

    Так мы уважаем наших руководителей ? !!!! Туризм да,природа,география, история даже самая древняя,а инфраструктура ??? Но основное, где развитие производств…

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    Мне очень тяжело подобрать платье, но я подобрала себе модель карандаш. Очень нравится, правда тяжело найти по цене нормальную модель.…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии