NASA: стали известны новые факты о Луне

Александр
Автор: Александр Октябрь 6, 2017 15:46

Луна, кто не знал, самое ближайшее к нам космическое тело и самый заметный объект на ночном небе, куда ступала нога человека. Конечно, много тайн о естественном спутнике еще предстоит открыть.

Накануне ученые NASA заявили, что когда-то давно у спутника Земли была своя атмосфера. Поясним, временная атмосфера в течение 70 млн лет покрывала Луну до того, как произошло ее испарение в космос.

Как пишут «Актуальные Новости», самыми крупными оказались выбросы газов на спутнике Земли в период 3,8-3,5 млрд лет назад. Тагда сформировались Моря Спокойствия и Дождей. Причиной исчезновения стали вулканические процессы, протекавшие там порядка 3-4 миллиардов лет назад.

Для справки: Луна совершает один оборот вокруг Земли примерно за 27,32 суток. При этом орбита спутника имеет несколько вытянутую форму. Среднее расстояние, которое отделяет нас от ночного светила, составляет чуть менее 400 тысяч километров.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Октябрь 6, 2017 15:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Мария

    Мария

    Какие экзамены нужно сдавать(после 11 класса) в ваш колледж , на преподавателя начальных классов? И нужна ли к этому (проф)…

    Читать статью
  • Иван

    Иван

    На прикладную информатику платно ?

    Читать статью
  • Дмитрий Владимирович

    Дмитрий Владимирович

    Скажу, как мужчина: больше - не всегда лучше. А как массажист скажу - обвисание устраняет лифтинг зоны декольте.

    Читать статью
  • Владимр

    Владимр

    Так мы уважаем наших руководителей ? !!!! Туризм да,природа,география, история даже самая древняя,а инфраструктура ??? Но основное, где развитие производств…

    Читать статью
  • Татьяна

    Татьяна

    Мне очень тяжело подобрать платье, но я подобрала себе модель карандаш. Очень нравится, правда тяжело найти по цене нормальную модель.…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии