NASA: стали известны новые факты о Луне

Луна, кто не знал, самое ближайшее к нам космическое тело и самый заметный объект на ночном небе, куда ступала нога человека. Конечно, много тайн о естественном спутнике еще предстоит открыть.
Накануне ученые NASA заявили, что когда-то давно у спутника Земли была своя атмосфера. Поясним, временная атмосфера в течение 70 млн лет покрывала Луну до того, как произошло ее испарение в космос.
Как пишут «Актуальные Новости», самыми крупными оказались выбросы газов на спутнике Земли в период 3,8-3,5 млрд лет назад. Тагда сформировались Моря Спокойствия и Дождей. Причиной исчезновения стали вулканические процессы, протекавшие там порядка 3-4 миллиардов лет назад.
Для справки: Луна совершает один оборот вокруг Земли примерно за 27,32 суток. При этом орбита спутника имеет несколько вытянутую форму. Среднее расстояние, которое отделяет нас от ночного светила, составляет чуть менее 400 тысяч километров.
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