Настоящие ученые рассказали, где может прятаться планета Нибиру

Александр
Автор: Александр Декабрь 22, 2017 23:46

Об этой планете обычно твердят уфологи, конспирологи и разные сектанты. Они опасаются, что небесное тело может угрожать существованию человечества. Как правило, их прогнозы не сбываются. Но «планету Х» ищут и настоящие ученые. Так, астрономы из новой Зеландии провели масштабное исследование в поисках Нибиру.

Астроном Кори Шенкман из Университета Виктории считает, что искать девятую планету стоит за пределами Солнечной системы. Надо сказать, его исследования результатов не дели. Но, по его словам, это еще не значит, что ее нет во Вселенной, сообщает Life.

В NASA считают, что Нибиру находится в 28 раз дальше от Солнца, чем наша планета, и что она пересекает Солнечную систему один раз в 3600 лет. 

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Александр
Автор: Александр Декабрь 22, 2017 23:46
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