Национальная лотерея Ирландии может приостановить свою деятельность

На территории Ирландии национальная лотерея пользуется невероятной популярностью. Больше половины местного населения с удовольствием покупают тиражные билеты и играют целыми семьями. Однако, с недавнего времени один из конкурентов национальной лотереи пригрозил выдвинуть судебный иск.

Причиной для такого решения стали подозрения в том, что НЛ несанкционированно растрачивает средства, которые не стали востребованными для призеров. Этот невостребованный бюджет по словам обвинителей идет на пропаганду азартных игр и всячески препятствует проведению благотворительных мероприятий. Напомним, что в Ирландии благотворительность чрезвычайно развита, и ее значимость для общего статуса государства крайне важна. Руководство национальной лотереи отбросило все обвинения и заявило о том, что это чистой воды провокации. В качестве защиты была выдвинута выдержка из законопроекта, согласно которой эти самые невостребованные деньги должны быть пущены в дело в течение 12 месяцев. Именно поэтому национальная лотерея всячески продвигается в медиа за счет этих денег.

Лотерея на территории Украины

Как ни странно, но на территории Украины ситуация с лотерей обстоит достаточно спокойно. При этом физические казино находятся под строжайшим запретом. А вот лотерейные залы работают на законной основе во всех крупных городах страны. При этом лотерея доступна как в онлайн формате, так и в своей классической форме. Имеют успех среди местного населения и виртуальные казино, такие как NetGame. Игроки используют виртуальные ресурсы в качестве идеальной альтернативы и проводят в них огромное количество времени. С учетом высокого качестве сервисного обслуживания, популярность онлайн клубов будет только расти.