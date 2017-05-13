Научное открытие: нервные клетки восстанавливаются

Александр
Автор: Александр Май 13, 2017 02:45

Исследователи в Израиле выдвинули гипотезу о том, что нервные клетки подлежат восстановлению.

Речь идет о мифе, согласно которому развитие мозга останавливается после окончания подросткового возраста.

По словам израильского исследователя Самуэля Тиано, на протяжении всей жизни человека центральный отдел нервной системы постоянно развивается и улучшается.

Ученые рассказали, что у пожилых людей, страдающих старческим слабоумием, нервные клетки все равно восстанавливаются, хотя не так быстро, как у молодого здорового населения, передает портал «Актуальные Новости».

Фото: pixabay.com

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Автор: Александр Май 13, 2017 02:45
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