Научное открытие: нервные клетки восстанавливаются

Исследователи в Израиле выдвинули гипотезу о том, что нервные клетки подлежат восстановлению.

Речь идет о мифе, согласно которому развитие мозга останавливается после окончания подросткового возраста.

По словам израильского исследователя Самуэля Тиано, на протяжении всей жизни человека центральный отдел нервной системы постоянно развивается и улучшается.

Ученые рассказали, что у пожилых людей, страдающих старческим слабоумием, нервные клетки все равно восстанавливаются, хотя не так быстро, как у молодого здорового населения, передает портал «Актуальные Новости».

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