Научные «Оскары» были вручены алтайским ученым

В честь Дня российской науки в Алтайском государственном университете чествовали лучших исследователей.

8 февраля в АлтГУ на одной площадке собралась элита научного сообщества университета, в том числе молодые исследователи, которые делают свои открытия в истории, биологии, химии, математике и других областях знаний. Они славят альма-матер на всероссийском и международном уровнях, их проекты получают грантовую поддержку.

Собравшихся приветствовал проректор по научному и инновационному развитию АлтГУ Евгений Попов. В своем выступлении он отметил, что «с каждым годом университет прирастает научными достижениями, талантами, потенциалом, который мы с удовольствием ориентируем на решение задач социально-экономического развития региона».

Евгений Попов представил основные достижения научно-инновационной деятельности классического вуза в 2016 году. В частности, говорилось об успешной работе инжинирингового центра «Промбиотех», где запустили пилотную линию по производству инновационного пробиотика. выполнены задачи в рамках проекта «Разработка технологий производства импортозамещающих препаратов». Несколько проектов наших исследователей получили поддержку Российского научного фонда.

Изюминкой встречи стало награждение научных и творческих коллективов, молодых ученых университета особым знаком – статуэткой «Пламя науки» (ее в шутку прозвали «Оскаром»). Было представлено несколько номинаций. Например, лучшим коллективом года признали команду энтомологов АлтГУ под руководством профессора, доктора биологических наук Романа Яковлева. На протяжении долгого времени с ним бок о бок работают Павел Нефедьев, Елена Гуськова, Петр Устюжанин, Александр Фомичев. Сам Роман Яковлев на днях вернулся из Африки, побывал в четырех странах в составе очередной экспедиции.

– Мы занимаемся зоологией беспозвоночных животных. Добились отличных результатов на всероссийском уровне в плане публикаций, международных связей.

В данный момент реализуем два особо значимых проекта: первый совместный с коллегами из Республики Беларусь – изучаем фауну болот в Восточной Европе и Западной Сибири, ищем между ними взаимосвязь. В рамках второго проекта, поддержанного грантом Министерства образования и науки РФ, исследуем членистоногих животных Алтайской горной стороны, чтобы провести анализ формирования этой фауны, – говорит Роман Яковлев.

Статуэтку «Пламя науки», благо­дарственное письмо за плотное сотрудничество с вузом и информационную поддержку получили средства массовой информации, в том числе и «Алтайская правда».

8 февраля в АлтГУ в рамках Дня российской науки состоялась презентация «Красной книги Алтайского края» о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах растений, животных и грибов.