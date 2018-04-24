Научный центр «Русский мир Георгия Гребенщикова» откроют в Барнауле

Александр
Автор: Александр Апрель 24, 2018 23:45

Научно-исследовательский центр «Русский мир Георгия Гребенщикова» откроется 26 апреля в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА) в Барнауле.

В 2018 году исполняется 135 лет со дня рождения выдающегося деятеля мировой художественной культуры, писателя и просветителя Георгия  Гребенщикова.

Научно-исследовательский центр в Барнауле займется изучением музейных предметов, архивных документов, будет проводить научно-практические конференции, заниматься издательской деятельностью. К сотрудничеству привлекут российских и зарубежных ученых.

В состав ученого совета уже согласились войти российский историк-востоковед Владимир Росов из Москвы, доцент Гуманитарно-педагогической академии Светлана  Царегородцева из Ялты, профессор факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ Валентина Мансурова из Барнаула.

Кроме того, губернатор Александр Карлин поручил создать в ГМИЛИКА «Дом Сибирского зарубежья». Это будет структурное подразделение музея, которое будет изучать жизнь и творчество людей, вложивших серьезный вклад в русскую культуру, в числе которых и Гребенщиков.  

Барнаул 

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Автор: Александр Апрель 24, 2018 23:45
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