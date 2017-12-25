Назван основной секрет долголетия человека

Законы природы нельзя обмануть. Итог всем давно понятен: "мы все попадем в рай". Однако большинство людей хочет продлить свою жизнь на Земле как можно дольше. Для этого они читают различные новости о секретах долголетия.

Действительно, остается загадкой: почему один человек выглядит на свой возраст, а другой нет. В чем подвох? В этом и постараемся разобраться.

Накануне ученые выяснили, что некоторые особенности человеческой психики способны напрямую влиять на продолжительность жизни. Научное сообщество провело масштабное исследование, в котором приняли участие жители южных итальянских районов, где средняя продолжительность жизни у женщин составляет 92 года, а у мужчин — 85 лет, передает портал riafan.ru.

Оказалось, что секрет долголетия скрывался не в физических данных, а в особенностях психики. Для долгожителей характерны следующие черты — упорство, привязанность к родной земле и к семье, непоколебимая вера и позитивное отношение к жизни.