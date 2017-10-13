Назван «самый красивый» возраст — исследование

В то время, когда ученые раскрывают секреты молодости, некоторых эта информации не интересует. Это не связано с тем, что источник вечной молодости бьет ключом на заднем дворе их дома, они просто знают, что «самый красивый» возраст – 39 лет. К такому выводу пришли специалисты из Школы медицины Бостонского университета.
Как оказалось, эксперты проанализировали списки самых красивых знаменитостей, которые журнал People публиковал в 1990 и 2017 годах.
Кстати ранее считалось, а именно в 90-х, что возраст красоты равен – 33,3 года. Со временем он увеличился благодаря голливудским актрисам Джулии Робертс, Мишель Пфайфер и Шэрон Стоун.
Что интересно, 27 лет назад знаменитости со светлой кожей доминировали в списке — их было 88 процентов. Сейчас же речь идет о 70 процентах, сообщает РИА Новости.
Таким образом, эталоны красоты меняются. Мы восхищаемся людьми, для которых возраст — это только цифра. Они лишний раз напоминают нам, что в любом возрасте можно оставаться молодыми.
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Анна
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