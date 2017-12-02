Названа новая теория таинственной гибели динозавров

Как много загадок таит в себе история. Динозавры – это одна из них. Они царствовали на Земле более 160 миллионов лет. На множество вопросов пока так и не даны ответы. Накануне ученые раскрыли новые обстоятельства их гибели.

Внезапная гибель этих величественных животных представляет несомненный интерес у людей. Как информирует портал «Мир 24», исследователи из Лондона выяснили более точные последствия падения на Землю астероида, который погубил динозавров.

Специалисты уточнили, что в роковой день астероид упал под углом 60 градусов, а не 90, как предполагалось ранее. В результате воздух заполнило в три раза больше серы. В итоге температура воздуха у поверхности нашей планеты опустилась на 26,7 градуса Цельсия почти за сутки. Это привело к вымиранию животных.

Таким образом, добавилась новая теория о том, как и почему это случилось. Вместе с тем, ученые не могут прийти к единому мнению.