Названа основная причина разводов

Александр
Автор: Александр Октябрь 6, 2017 15:46

К сожалению, развод в современное время не редкость. Многие эксперты говорят о том, что институт семьи теряет свою ценность. Супругов соединяет общая жизнь, жилье, а главное дети. Накануне ученые объяснили «феномен» разведенных пар.

Как заявили американские и швейцарские специалисты, дети в неполных семьях с огромной вероятностью не будут состоять в длительном браке. Как уверяют исследователи, частота расставаний оказалась самой высокой среди партнеров, родители которых также ранее развелись.

Интересно, что такая тенденция характерна в основном для биологических родителей, а не приемных. И это не удивительно, ведь многие «копируют» подсознательно характер и поведение своих родителей. Таким образом, поведение детей во многом зависит от генетических факторов, передает «Лента.ру».

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Александр
Автор: Александр Октябрь 6, 2017 15:46
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