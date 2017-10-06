Названа основная причина разводов

К сожалению, развод в современное время не редкость. Многие эксперты говорят о том, что институт семьи теряет свою ценность. Супругов соединяет общая жизнь, жилье, а главное дети. Накануне ученые объяснили «феномен» разведенных пар.

Как заявили американские и швейцарские специалисты, дети в неполных семьях с огромной вероятностью не будут состоять в длительном браке. Как уверяют исследователи, частота расставаний оказалась самой высокой среди партнеров, родители которых также ранее развелись.

Интересно, что такая тенденция характерна в основном для биологических родителей, а не приемных. И это не удивительно, ведь многие «копируют» подсознательно характер и поведение своих родителей. Таким образом, поведение детей во многом зависит от генетических факторов, передает «Лента.ру».