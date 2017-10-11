Названа причина долголетия человека — ученые

Александр
Автор: Александр Октябрь 11, 2017 17:45

В преклонном возрасте человеку стоит радоваться жизни и всем своим достижениям. Старость всегда заслуживает уважения.

Ученые из Эдинбурга задались вопросом, почему люди способны жить после окончания репродуктивной функции и существовать до глубокой старости. Как выяснилось, причина — это гены, помогающие выживать в раннем возрасте и работающие до окончания жизни.

Если подумать, то действительно это странно. Животные, например, после того, как больше не могут производить потомство, умирают. А человек живет и после 50, 60, 70 лет и так далее. Экспертам удалось выяснить, в чем секрет долголетия человека. Как оказалось, для обоих полов способы поддерживать жизнь различны. К примеру, у мужчин присутствуют гены, поддерживающие их молодость, которые отсутствуют у женщин.

У представительниц прекрасного пола долголетие поддерживается другими механизмами. В их организме наблюдается наличие генов, отвечающих за фертильность и предрасположенность к деторождению. Подводя к сути, способность человека к долгожительству обусловлена возможностью организма адаптироваться к условиям вокруг него.

Ранее сообщалось, что многие люди боятся старости больше, чем смерти. Некоторые из них готовы даже умереть в молодом возрасте. Так, каждый шестой респондент предпочел бы не доживать до 80 лет — возраста, который считается средней приемлемой продолжительностью жизни. 25% опрошенных хотели бы дожить до 90 лет. Остальные предпочли бы прожить 100 и более лет.

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Александр
Автор: Александр Октябрь 11, 2017 17:45
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